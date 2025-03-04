حيداوي يستقبل رئيسة مكتب ممثلية الأمم المتحدة للسكان بالجزائر

استقبل وزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيسة مكتب ممثلية الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس.

وأوضح بيان للمجلس، فإن هذا القاء يأتي تجسيدا لإطار التعاون الجزائري مع منظومة الأمم المتحدة (SNU) للفترة 2023-2027. الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030، كان فرصة لاستعراض مجمل برامج العمل. المنجزة بالشراكة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

كما شكل اللقاء مناسبة لتقديم ملامح الاستراتيجية التي يعمل على إنجازها قطاع الشباب. حيث أكد وزير الشباب في هذا الصدد على ضرورة العمل وفق منهج جديد يتناغم مع التوجهات الجديدة للقطاع. والارتقاء ببرامج الشراكة الهادفة إلى تعزيز مهارات وقناعات الشباب. باعتبارهم القوة الدافعة والرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ومصدرا للازدهار والسلام والأمن، يضيف البيان.

من جهتها أبدت بن دريس إعجابها بالنهج الجديد الذي يتبناه قطاع الشباب بالجزائر. مؤكدة أن قوة الأفكار والبرامج الحالية والمستقبلية التي يطرحها القطاع ستعطي دفعا قويا لترقية جسور التعاون والحوار بين الطرفين.

كما أعربت عن استعداد هيئتها الأممية التام للمساهمة في تجسيد الأهداف الكبرى للاستراتيجية الوطنية للشباب، من خلال توفير كل ما تحوزه الأمم المتحدة من خبرات وتجارب ناجحة في مختلف المجالات ذات الصلة بفئة الشباب، وفق البيان نفسه.

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