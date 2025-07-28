حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي،مديرة قسم المرأة و الجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي، برودنس نغوينيا، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي.

و أوضح المصدر ذاته أن اللقاء الذي جرى أمس الأحد يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها برودنس، إلى الجزائر. و قد شكل فرصة “لتعميق سبل التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للشباب ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وتعزيز تبادل الخبرات في مجال السياسات الشبابية. بما يعكس التزام الجزائر بدعم قضايا الشباب على المستوى القاري”.

كما تم خلال ذات اللقاء “عرض التجربة الجزائرية في تمكين الشباب وإشراكه في الحياة العامة وصياغة السياسات العمومية. من خلال دور المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية فاعلة و مؤطرة لمبادئ المشاركة الشبابية”.

و بالمناسبة، أشادت السيدة نغوينيا “بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لفائدة الشباب، وخصوصا التنظيم المحكم للطبعة الرابعة من منتدى الشباب الإفريقي الذي احتضنته الجزائر في نوفمبر 2024”.مثمنة “الدور الريادي للمجلس الأعلى في ترسيخ مكانة الجزائر ضمن المنظومة الشبابية الإفريقية”.

وأشار البيان إلى أن زيارة مديرة قسم المرأة و الجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الجزائر تندرج في إطار “تفعيل الدبلوماسية الشبابية. الرامية إلى توسيع مجالات الشراكة الإقليمية”.