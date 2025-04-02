حيداوي يشارك في قمة قيادات الشباب الإفريقية بأديس أبابا

يُشارك مصطفى حيداوي، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب في قمة “قيادات الشباب الإفريقية” التي ستحتضنها العاصمة الاثيوبية “أديس أبابا” في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أفريل 2025، تحت شعار “إطلاق العنان لطاقات الشباب من أجل أفريقيا مزدهرة”.

وحسب بيان للمجلس الأعلى للشباب، تهدف القمة المُنظّمة من طرف الاتحاد الإفريقي. إلى تعزيز مشاركة الشباب في جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في القارة. وتوطيد الوحدة بين الشباب الإفريقي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، مثل الدبلوماسية. ودور الشباب في حماية المصالح الإفريقية على المستوى الدولي، على أن تعقد في متحف “عدوة” التذكاري للنصر. بمشاركة نحو ألف شاب، كما سيتخلل الحدث معرض للشركات الناشئة، إلى جانب أنشطة ثقافية متنوعة.

وحسب المصدر نفسه، من المنتظر أن يستعرض حيداوي تجربة الجزائر في التمكين للشباب ودعمهم. وتطوير السياسات الرامية إلى إشراكهم في صنع القرار، بفضل الاهتمام والدعم الكبيرين الذين توليهما الإرادة السياسية العليا في الجزائر لهذه الفئة. أين أصبح هناك نموذج شبابي يُحتذى به في مختلف المجالات، وهو ما تجلى في عدة صور. على غرار استحداث وزارة خاصة للشباب، تنصيب المجلس الأعلى للشباب. وإتاحة الفرصة للشباب للتواجد في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، بعد تعديل القانون العضوي للانتخابات. وكذا استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة، وعصرنة الجامعة وتطوير أدائها، إلى جانب اتخاذ عدة قرارات مصيرية لفائدة الشباب. وتطوير سياسات تدعم حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار، بالإضافة إلى سن قوانين لدعم المبادرات الشبابية بمختلف مجالاتها.

كما سيعقد مصطفى حيداوي سلسة من اللقاءات الثنائية مع مختلف القيادات الشبابية من مختلف دول القارة السمراء. لتعزيز سبل التشبيك واستدامة العمل المشترك وتبادل الخبرات بين مختلف القيادات والمجالس الشبابية الإفريقية. تماما مثلما دعا إلى ذلك المشاركون في منتدى الشباب الإفريقي بولاية وهران شهر نوفمبر 2024.

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