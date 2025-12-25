حيداوي يفتتح الطبعة الثالثة لمنتدى قادة شباب الجزائر

افتتح وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، فعاليات الطبعة الثالثة لمنتدى قادة شباب الجزائر الذي تحتضنه قاعة المحاضرات الكبرى “عمر عساسي” بجامعة “محمد خيضر” اليوم الخميس ببسكرة وإلى غاية 28 ديسمبر.

وفي كلمته بالمناسبة التي استهلها بتثمين مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون تجريم الاستعمار أبرز الوزير “ضرورة إسهام الشباب باعتبارهم شركاء و فاعلين في التنمية وفي بناء الوطن وعزته”. كما دعا إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في الشباب والانخراط في الحياة السياسية “للمساهمة بفعالية في تسيير مستقبل الجزائر” .

واعتبر الوزير أن المنتدى المذكور “رؤية واعدة وليس نشاطا عابرا وبالإمكان من خلال هذه التظاهرة الاستفادة. من التجارب والنماذج الناجحة التي استطاعت صنع الفارق وتقديم إضافة للمجتمع من كل المستويات السياسية والاقتصادية”.

من جهته أبرز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح في كلمة ألقاها بالمناسبة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد أن ” الشباب يمكنهم المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والمؤسسات الناشئة. ” لافتا إلى أن دائرته الوزارية “ستتكفل بالمرافقة الضرورية اللازمة لتجسيد هذه المؤسسات سواء على مستوى مراكز التكوين المهني أو الجامعات”.

وستقام خلال هذا المنتدى ورشات يؤطرها مدربون وخبراء تتمحور حول ” إدارة الانتخابات والوعي السياسي. ووضع البرامج السياسية ” وفقا لمنظمي التظاهرة.

للإشارة فإن افتتاح هذه الطبعة لمنتدى قادة شباب الجزائر الذي يشرف على تنظيمها المجلس الأعلى للشباب قد حضره كذلك والي ولاية بسكرة. لخضر سداس إلى جانب رئيسي المجلس الأعلى للشباب لكل من الكاميرون والسينغال و أكثر من 800 شاب من مختلف ولايات الوطن.