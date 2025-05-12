حيداوي يلتقي حميد عاشوري ولخضر بوخرص للتحضير لمخيمات صيف 2025

استقبل وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء اليوم الإثنين، الممثلين القديرين “حميد عاشوري” و”لخضر بوخرص”.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء، ضمن سلسلة مشاورات تهدف إلى إشراك الفاعلين الثقافيين والفنيين. في إثراء برامج المخيمات الموجهة للأطفال والشباب داخل وخارج الوطن.

وكان اللقاء فرصة لتبادل الأفكار حول تصور برنامج صيفي متكامل يمزج بين الترفيه، الثقافة، الفن والتربية. بما يعزز قدرات الشباب الفكرية والإبداعية، ويرسّخ القيم الوطنية وروح المواطنة والتعايش.

وأكد الوزير بالمناسبة، على أهمية دمج محتوى فني وتربوي هادف يُلهم المشاركين. عبر عروض مسرحية وورشات تفاعلية تساهم في بناء شخصية متوازنة ومبدعة.

هذا وتؤكد وزارة الشباب، التزامها بتقديم موسم صيفي ثري ومتنوع، بالشراكة مع الوجوه الفنية والتربوية الوطنية. لتكون المخيمات الصيفية فضاءً للترفيه التربوي وفرصة لتعزيز مهارات أبنائنا وشبابنا.