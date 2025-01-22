حيداوي ينهي مهام مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بقسنطينة

حسب مصادر مطلعة جدا، أنهى مصطفى حيداوي وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مهام مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة.

القرار جاء على خلفية الزيارة غير المبرمجة التي قام بها الوزير إلى المعهد بتاريخ 26 ديسمبر 2024، إذ أسدى مجموعة من التعليمات ضمن مساعي الوزارة لضمان حوكمة رشيدة في التسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع. وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف المسابقات، بما يعزز الثقة في هذه المؤسسات ودورها المحوري في دعم مسار التنمية البشرية، وهو ما لم يتم الالتزام به، ما دفع بالسيد الوزير الى إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة بولاية قسنطينة.

وتشير الأنباء إلى تكليف، بودور، إطار على مستوى الوزارة، بالإشراف المؤقت على تسيير المعهد. وذلك لضمان استمرارية العمل في أفضل الظروف.