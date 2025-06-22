حيداوي يواسي عائلات مناصري مولودية الجزائر بتكليف من رئيس الجمهورية

قام وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بزيارة ميدانية رفقة مسؤولين سامين، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلات مناصري فريق مولودية الجزائر الذي وافتهم المنية يوم أمس إثر حادثة ملعب 5 جويلية الأولمبي، لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على المصابين.

وقد شملت الزيارة، التي جرت مساء السبت، حسب بيان وزارة الرياضة، كلاً من مستشفيات بن عكنون، مايو، وبني مسوس، حيث تم الاطلاع على الحالة الصحية للضحايا المصابين، في حضور وزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاتصال.

كما قام الوزير صباح الأحد، بمعية وزير التكوين والتعليم المهنيين، بتقديم التعازي لعائلات الضحايا، حيث حضر جنازتي الفقيدين عثمان مولاي بمقبرة حي الجبل ببلدية بوروبة، ومحمد ياسين دحمان بمقبرة العالية، بمرافقة وزير الشؤون الدينية ووالي العاصمة. ثم توجّه إلى حي وادي الرمان لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد يونس أمغوزي.

وأكد الوزير حيداوي، بهذه المناسبة الأليمة، تضامن الدولة الجزائرية التام مع عائلات الضحايا، وحرص السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، على التكفل الأمثل بالمصابين ومرافقة ذويهم نفسيًا وصحيًا.