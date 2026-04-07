حيداوي يُجري محادثات مع نظيره الموريتاني

أجرى “مصطفى حيداوي”، وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، محادثات مع “محمد عبد الله ولد لولي”، وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وذلك خلال زيارته إلى الجزائر ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول الموريتاني “المختار ولد أجاي”.

وتأتي هذه المحادثات تزامنًا مع انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-الموريتانية” للتعاون، حيث تندرج ضمن الديناميكية المتجددة التي تشهدها علاقات البلدين. تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.

وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الشباب، من خلال تبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة. من شأنها تمكين الشباب وتوسيع آفاق مشاركته في صنع مستقبل أفضل للقارة.

كما عرض الوزير خلال اللقاء، تجربة الجزائر في مجال تمكين الشباب، لا سيما عقب المصادقة على المخطط الوطني للشباب 2026-2029. الذي يعد مرجعًا استراتيجيًا يهدف إلى ترقية دور الشباب في التنمية الوطنية الشاملة، وتعزيز مشاركته في الحياة العامة. من خلال سنّ تشريعات وآليات مبتكرة وبرامج عملية تستجيب لتطلعاته وتواكب التحولات الراهنة.

div>

