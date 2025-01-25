حيداوي يجتمع بإطارات ونقابة عمال الوكالة الوطنية لتسلية الشباب

ترأس وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم، اجتماعا مع إطارات ونقابة عمال الوكالة الوطنية لتسلية الشباب عبر مختلف ربوع الوطن.

وحسب بيان الوزارة الإجتماع يهدف إلى متابعة مخطط عصرنة المؤسسة وخدماتها.

كما أن الإجتماع جاء مواصلة لسلسة اللقاءات التي تجمع الوزير بالمؤسسات والهيئات التابعة لوصاية الوزارة.

وخصص هذا الإجتماع لمتابعة مدى تقدم عملية إعداد مخطط عصرنة إدارة الوكالة والوقوف على مدى تنفيذ توجيهاته المسداة خلال لقاءاته وزياراته السابقة إلى المديرية العامة وكذا الاستماع إلى انشغالات عمالها”.

وأكد حداوي أن هذا اللقاء يندرج ضمن المقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة بهدف معالجة القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.

وبالمناسبة أبرز حيداوي أن هذا اللقاء لا يقتصر على تقييم الحملة الصيفية فقط، بل يرمي أيضا إلى دعوة الفاعلين والشركاء إلى اعتماد النهج التشاركي في تنظيمها مع وضع خطط استشرافية لتحسين الأداء وتدارك النقائص المسجلة من خلال توفير كل الوسائل البيداغوجية، التربوية، الأمنية والصحية ووسائل النقل اللازمة لراحة الأطفال القادمين من داخل وخارج الوطن”.

اللقاء كان فرصة للتطرق إلى المستجدات المدرجة في البرامج البيداغوجية الخاصة بهذه المراكز من خلال إدخال أنشطة جديدة من شأنها أن تعزز روح الانتماء والمواطنة لدى الشباب وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال حماية الطفولة”.