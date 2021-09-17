حيرت متابعيها.. النجمة المصرية غادة عبد الرازق تحذف جميع صورها من “انستغرام”

في خطوة، غير متوقعة، أقدمت النجمة المصرية، غادة عبد الرازق على حذف جميع صورها بموقع “انستغرام”. والذي يقترب عددهم من 10 مليون متابع.

وتساءل عديد متابعيها عن سبب إقدام غادة على حذف صورها. حيث ذهب البعض الى القول أنها تخمن في الاعتزال. فيما قال آخرون أنه تم اختراق الحساب.

وكان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها. كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة. “بقالي كثير ما نزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه”.