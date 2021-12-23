حيلة بيل غيتس للنوم بسرعة

يعتمد الملياردير الأميركي بيل غيتس، على روتين ليلي خاص، للحصول على قسط كاف من النوم وتحسين إنتاجيته.

كما كشف موقع “بيزنيس إنسايدر”، إن بيل غيتس يستخدم حيلة بسيطة لتصفية ذهنه، حيث كان قد صرح في عام 2014: “أقوم بغسل الأواني كل ليلة”.

وأضاف: “كما أن القراءة قبل النوم تعد عادة رائعة يجب أن تمارسها بصفة يومية.. هذا بالضبط ما يفعله بيل غيتس”.

ويعرف الملياردير الأميركي بأنه قارئ نهم. وقال في أكثر من مناسبة، إن القراءة جزء أساسي من روتينه الليلي.

كما أورد غيتس: “أخصص ساعة من زمن كل ليلة تقريبا للقراءة، إنها جزء من النوم”.

وذكر “بيزنيس إنسايدر”، أن المهام البسيطة مثل حيلة غيتس تعتبر مفيدة لتخفيف التوتر والابتعاد عن الهموم.

وقال المصدر إن تحسين الإنسان لقدراته الإنتاجية يبدأ أولا بالحصول على القدر الموصى به من النوم كل ليلة.

وأضاف ذات المصدر: “إذا وجدت نفسك تكافح في هذا الصدد، فقد ترغب في البدء في اتباع روتين بيل غيتس الليلي”.

وللنوم جيدا، يحتاج عقلك إلى إنهاء يومه بعيدا عن المشاكل والالتزامات المزعجة، وإلا فإن تلك الأفكار والهموم ستبقيك مستقيظا.

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