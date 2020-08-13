“حيلة خاصة” من نيوكاسل لضم بن طالب نهائيا

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لفريق شالكه 04 الألماني “نبيل بن طالب” لايزال محل اهتمام نادي نيوكاسل الإنجليزي الذي لعب له معارا في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

بن طالب الذي عاد لفريقه الألماني بعد انتهاء فترة اعارته يتواجد في عطلة حاليا لكن حسب الصحافة الألمانية فإن إدارة نيوكاسل تسعى لضمه نهائيا.

ذات المصادر أضافت أن مسؤولي نيوكاسل يتبعون حيلة خاصة من أجل ضم نجم الخضر بقيمة مالية تقدر ب6 ملايين أورو.

إدارة الفريق الإنجليزي رفضت تفعيل بند شراء عقد بن طالب المقدر ب10 ملايين أورو, حيث قامت بتسريحه لتقرر ضمه بقيمة مالية أقل.