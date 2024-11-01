حيماد، بلقبلة والملالي في التشكيلة الأساسية أمام موناكو

تواجد الثنائي الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي، و فريد الملالي، وهاريس بلقبلة ضمن تشكيلة فريقهم أنجي، تحسبا لمواجهة موناكو، اليوم الجمعة. في إطار الجولة العاشرة من “الليغ1”.

وهي المواجهة التي سيحتضنها ملعب “لويس الثاني” بمدينة موناكو، بداية من الساعة السابعة.

وسيتواجد الجناح الأيمن، فريد الملالي، في التشكيلة الأساسية لفريقه أنجي للمرة السابعة تواليا هذا الموسم. وتمكن من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة لحد الآن في “الليغ1”.

فيما سيسجل الدولي الجزائري، حيماد عبد اللي، حضوره في التشكيلة الأساسية للمرة التاسعة تواليا هذا الموسم الذي تمكن فيه من تسجيل 3 أهداف.

كما عاد متوسط الميدان، هاريس بلقبلة، إلى التشكيلة الأساسية لفريقه. بعد أن اكتفى بخوض 13 دقيقة في المواجهة الأخيرة أمام سانت إيتيان.

فيما يغيب الجزائريان الآخران، زين الدين فرحات وزين الدين ولد خالد، خارج قائمة أنجي. بسبب معاناتهما من الإصابة.