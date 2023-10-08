حيماد الملالي وفرحات يقودون أنجي لتحقيق فوز جديد في “الليغ2”

تمكن الثلاثي الدولي عبداللي حيماد، فريد الملالي وزين الدين فرحات من قيادة فريقهم أنجي، لتحقيق فوز جديد في الدرجة الثانية الفرنسية.

وذلك في مواجهة أميان برسم الجولة العاشرة والتي إنتهت بفوز أنجي برباعية مقابل هدف وحيد.

وشارك لاعب الخضر عبداللي حيماد طيلة أطوار المواجهة وسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 45+، وقدم تمريرة الهدف الرابع في الدقيقة 90+.

في فيما شارك فريد ملالي كأساسي كذلك لغاية الدقيقة 81 من الشوط الثاني وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

بالإضافة لهذا، شارك زين الدين فرحات كبديل بداية من الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

للإشارة، بهذا الفوز إرتقى أنجي للمركز الثالث في الدرجة الفرنسية، بعد تحقيق الفوز الرابع تواليا برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر لافال.