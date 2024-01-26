حيماد ضمن التشكيلة المثالية للجولة 21 من “الليغ 2”

تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي أنجي الفرنسي، حيماد عبدالي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 21 من الدوري الفرنسي درجة ثانية.

بعد أن قاد لاعب الخضر حيماد، فريقه في هذه الجولة، للفوز أمام المنافس كويفيلي روون، بتسجيله هدف الفوز (3/2) من علامة الجزاء، ونال حيماد تنقيط جيد في اللقاء بـ7.3.

وبهذا الفوز يواصل حيماد وزملائه الجزائريين زين الدين فرحات و فريد الملالي، السير بخطى ثابتة للعودة إلى دوري الأضواء الدرجة الأولى “الليغ1”.

بعد أن رفع أنجي رصيده للنقطة 42 في سلم الترتيب، بعد مرور 21 جولة.

وللإشارة، شارك حيماد هذا الموسم مع فريقه أنجي في 20 مباراة، كلها كأساسي، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسميتن.