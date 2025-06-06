حيماد عبدلي مطلوب في “البريميرليغ” !

يتواجد متوسط ميدان نادي أنجي الفرنسي والدولي الجزائري، حيماد عبدلي، ضمن اهتمامات نادٍ سينشط الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ّالبريميرليغ”.

ووفقا لتقرير موقع “واست فرانس” اليوم الجمعة، فإن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامًا مبدئيًا بخدمات قائد فريق أنجي. غير أن الخطوات لا تزال غير رسمية في هذه المرحلة المبكرة من الميركاتو الصيفي.

وكشف المصدر ذاته بأن اسم عبدلي غير مطروح بقوة على طاولة الانتقالات مثل بعض زملائه في أنجي. إلا أن مستواه الجيد هذا الموسم جعله محل متابعة من عدة أندية تسعى لتعزيز خط وسطها بلاعب يجمع بين القوة البدنية والرؤية الجيدة.

وفي انتظار استعادة اللاعب لياقته البدنية، فإن مستقبل عبدلي لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. وسط ترقّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تحركات أكثر وضوحًا من الأندية المهتمة.