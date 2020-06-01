حيمد حامة يرفض عرض إتحاد العاصمة !

رفض “حيمد حامة” مدرب “بوبيني” المنتمي لدوري “الناسيونال 2” بفرنسا عرض عنتر يحيى من أجل الإشراف على مركز تكوين إتحاد العاصمة.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن “حامة” تلقى عرض مغري من طرف إدارة “سوسطارة” غير أنه يريد مواصلة المغامرة في فرنسا.

وقال “حيمد حامة” في تصريحات لصحيفة “لوباريزيان”: “إتحاد العاصمة فريق القلب منذ أن كنت صغيرا، والدي كان يعيش على بعد 10 دقائق من ملعب عمر حمادي”.

وأضاف: “مشروع إتحاد العاصمة الجديد هو مشروع كبير ورائع وبعد التفكير في كل الجوانب رفض هذا العرض”.

وتابع: “لدي عائلة مكونة من أربعة أطفال والحياة العائلية مهمة كثيرا بالنسبة لي وحتى هنا في بوبيني لدي علاقات رائعة مع الرئيس وأريد المواصلة هنا”.