حيمودي:”ثقتي كبيرة في ثلاثي التحكيم الجزائري للتألق في المونديال”

أبدى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم جمال حيمودي ثقته الكبيرة في تألق ثلاثي التحكيم الجزائري غربال وايت شعلي وغوراري في المونديال.

وقال حيمودي في تصريح له للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، عن مشاركتهم :”أبارك لهم في تعيينهم الذي كان مستحقا، لجنة التحكيم الدولي تعتمد كثيرا على هذا الطاقم الذي يعتبر الأول إفريقيا”.

وأضاف حيمودي “لا خوف على الطاقم الجزائري، تقنية التسلل ثلاثية الأبعاد ستساعد الحكام”.

كما ختم :” “نحن على تواصل مع التحكيم حتى يكونوا حاضرين بسيكولوجيا”.

يذكر أن ثلاثي التحكيم الجزائري سيدير لقاء هولندا واكوادور الذي سيجري على الساعة الثامنة ليلاً.

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