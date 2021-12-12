حيمودي “الجزائر كانت قادرة على حسم لقاء المغرب مبكّرا لهذا السبب “

كشف اليوم الأحد الحكم الدولي الجزائري جمال حيمودي عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” عن بعض التفاصيل التحكيمية خلال مباراة الجزائر و المغرب.

وأكد حيمودي أن الحكم البرازيلي سامبايو قام بواجبه التحكيمي لولا بعض الأخطاء “المباراة كانت صعبة جدا و معقدة”.وأضاف ” بصراحة الحكم سامبايو كان مهيأ جيدا من الجانب النفسي،أعلن كل المخالفات المذكورة، بما فيها 4 بطاقاة صفراء الى لاعبي المغرب التي كانت مستحقة”.

وعاد حيمودي للقطة عرقلة المهاجم زروقي من قبل مدافعي المغرب “لقطة زروقي في منطقة الجزاء، العرقلة كانت واضحة وصحيحة”.

كما قال “كان على الحكم أن يرجع إلى تقنية الفار وتسائلت لماذا لم يقرّر ذلك، لذا أقول أن الجزائر كانت قادرة على التأهل دون الوصول إلى ضربات الجزاء

أما عن لقطة عرقلة بلايلي التي جاء على إثرها الهدف الأول “لقطة بلايلي صحيحة وشريعة والحكم قام بواجبه، بعد الرجوع إلى الفار”.