حيمودي: ” الحكم حرم محرز من ركلة جزاء شرعية”

أكد الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي أن الحكم البوتسواني جوشوا بوندو قد حرم المنتخب الوطني من ركلة جزاء شرعية في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بالمنتخب البوركينابي سهرة اليوم الثلاثاء.

وتحدث جمال حيمودي في تصريح للنهار عن اللقطة التي تعرض فيها رياض محرز للعرقلة داخل منطقة العمليات مؤكدا وجود ركلة جزاء شرعية للخضر وقال:

” لقطة محرز واضحة تماما، لأن المدافع لم يلعب الكرة، ولكنه لعب رجل رياض محرز، وهذا مخالف لقوانين اللعبة، بالرغم من أن زاوية الرؤية كانت مناسبة للحكم المساعد، وهذا القرار أثر على نتيجة المباراة”.

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