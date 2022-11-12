حيمودي: “تقنية “الفار” ستكون حاضرة رسميا في شان 2023″
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، جمال حيمودي، استعمال تقنية “الفار”، خلال بطولة “الشان”، المقررة بالجزائر.
وصرح حيمودي: “بمعية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشان كل شيء يسير على أفضل ما يرام”.
كما أضاف: “من الجانب التحكيمي، نحن في اتصال دائم مع لجنة التحكيم للكاف، خاصة فيما يخص تقنية “الفار”، التي سنستعين بها رسميا في الشان”.
وتابع جمال حيمودي: “الاتحاد الافريقي لكرة القدم، رسّم جميع الأمور مع شركة برتغالية ستتكفل بضمان تواجد “الفار” من أول مباراة للشان”.
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