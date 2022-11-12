حيمودي: “تقنية “الفار” ستكون حاضرة رسميا في شان 2023″

أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، جمال حيمودي، استعمال تقنية “الفار”، خلال بطولة “الشان”، المقررة بالجزائر.

وصرح حيمودي: “بمعية رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشان كل شيء يسير على أفضل ما يرام”.

كما أضاف: “من الجانب التحكيمي، نحن في اتصال دائم مع لجنة التحكيم للكاف، خاصة فيما يخص تقنية “الفار”، التي سنستعين بها رسميا في الشان”.

وتابع جمال حيمودي: “الاتحاد الافريقي لكرة القدم، رسّم جميع الأمور مع شركة برتغالية ستتكفل بضمان تواجد “الفار” من أول مباراة للشان”.