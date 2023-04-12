حيمودي: “تمت معاقبة 18 حكم بسب أخطائهم ولن نتسامح مع أحد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف نائب رئيس لحنة التحكيم، جمال حيمودي، الاجراءات التي تم اتخاذها في حق الحكام الذين ارتكبوا أخطاء في الجولات الماضية من مباريات البطولة المجترفة.
وصرح حيمودي، للإذاعة الوطينة: “حكم مباراة شبيبة القبائل، أمام شباب قسنطينة، لم يعلن عن ضربة جزاء للشبيبة، وحكام مباراتي الشلف، وبارادو، أخطئا في وضعية تسلل”.
كما أضاف: “كل الحكام الذين أخطؤا في هذه المباريات تمت معاقبتهم، بما فيهم حكم مباراة مولودية الجزائر، وأولمبي الشلف”.
وتابع جمال حيمودي: “إلى غاية اليوم تمت معاقبة 18 حكم، وكما صرحت في وقت سابق لن أتسامح مع أي حكم أخطأ وأثر على نتيجة أي مباراة”.
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