حيمودي: “طاقم التحكيم الجزائري قدم أداءً مشرفا لحد الآن في مونديال قطر”

أثنى رئيس لجنة التحكيم الجزائري، جمال حيمودي، على طاقم التحكيم الجزائري، المشارك في مونديال قطر، نظير آدائهم.

وصرح حيمودي، للإذاعة الوطنية: “نشكر طاقم التحكيم الجزائري على أدائه المشرف لحد الأن في مونديال قطر”.

كما أضاف: “من الناحية البدنية، والتقنية الحكام الجزائريين كانوا جد مركزين، رغم الحالات الصعبة والدقيقة التي شهدتها مبارتيهما”.

وتابع جمال حيمودي: “أظن أن طاقم التحكيم الجزائري، ستكون لهم مشاركة في الأدوار المتقدمة في باقي مباريات مونديال قطر”.

يذكر أن ثلاثي التحكيم الجزائري، مصطفى غربال، آيت شعلي، وقوراري، أدارا مبارتين لحد الآن من مونديال قطر.