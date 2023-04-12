حيمودي: “قاموح اعترف بخطئه في مباراة الشبيبة وبارادو”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث جمال حيمودي، نائب رئيس لحنة التحكيم، عن الأخطاء التي ارتكبها الحكم يوسف قاموح، في مباراة شبيبة القبائل، أمام نادي بارادو، والتي صنعت الحدث.
وأوضح حيمودي، في تصريح للإذاعة الوطنية: “لم نجد أفضل من الحكم الدولي قاموح، لتكليفه بادارة مباراة شبيبة القبائل، ونادي بارادو”.
كما أضاف: “الحكم أخطئ التقدير بعدم اعلان ضربة جزاء لصالح شبيبة القبائل، باعتراف منه خلال الاستماع لأقواله بمقر الفاف”
وتابع نائب رئيس لحنة التحكيم، جمل حيمودي: “قرار الحكم أثر على نتيجة المباراة، وعليه سنتخذ الاجراءات اللازمة ضد هذا الحكم”.
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