حيمودي :”كنت اتمنى تعيين حكم النهائي من خارج أوروبا وأمريكا”

أكّد جمال حيمودي رئيس لجنة التحكيم أنه كان ينتظر تعيين حكم رئيسيا لنهائي المونديال. الذي سيجري بين الأرجنتين وفرنسا من خارج أوروبا.

كما ابدى حيمودي استغرابه من تعيين البولندي شيمون مارتشينياك في حديثه للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”مارتشينياك قام بتحكيم مبارتين و نجح فيهما. كنت أتمنى أن يتم تعيين حكم من قارة أخرى، كان من المفروض اختيار حكم من خارج قارة أوروبا وأمريكا”.

وأضاف حيمودي”لجنة التحكيم تثق كثيرا في التحكيم الأوروبي”.

كما ختم الحكم الدولي السابق :”أفتخر بالتحكيم الجزائري و كانوا على الأقل فرصة في ربع أو نصف نهائي، متأكد بان الشعب الجزائري فخور بغربال والبقية”.

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