حيمودي: “لجنة التحكيم التابعة للكاف انبهرت من التنظيم وظروف عمل حكام الشان”
بقلم كريم تيغرمتحيمودي
أكد نائب رئيس لجنة التحكيم الجزائري، جمال حيمودي، الرضى التام للجنة التحكيم التابعة للكاف، على التنظيم والظروف التي تم توفيرها لحكام الشان.
وصرح حيمودي، لتلفزيون “النهار”: “قبل انطلاق الشان عملنا على توفير كل الامكانيات اللازمة لضمان أفضل اقامة وظروف عمل لحكام الشان”.
كما أضاف: “لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أبدت انبهارها سواء ما تعلق بمقر اقامة الحكام، والامكانيات المسخرة لهم”.
وتابع جمال حيمودي: “اتفقنا مع لجنة لجنة التحكيم التابعة للكاف، على برمجة ورشات عمل مستقبلا، سعيا لتطوير التحكيم الإفريقي”.
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