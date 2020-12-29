حيمودي لـ”النهار”:”لا وجود لهدف ولا لمخالفة غير مباشرة في لقطة ركلة المولودية بل يعاد تنفيذها”

قال إن الحكم أخطأ في حق “المولودية” لفائدة التونسيين

أكد الحكم الدولي السابق، جمال حيمودي، في اتصال بـ “النهار”، بأن حكم لقاء مولودية الجزائر وضيفه “النادي الصفاقسي“ التونسي، المغربي الكزاز، أخطأ القرار باحتسابه ركلة حرة غير مباشرة للتونسيين في لقطة ركلة الجزاء التي صفرها لـ“المولودية“ وفشل فريوي في تجسيدها.

وقال أفضل حكم في إفريقيا لسنة 2013، إن الحكم المغربي لم يتخذ القرار الأنسب بعد دخول لاعبي مولودية الجزائر إلى منطقة الجزاء، وفقا لما تنص عليه القوانين، في حال دخول زملاء منفذ الركلة قبل إتمام عملية التنفيذ، علما أن الحكم المغربي احتسب مخالفة غير مباشرة ضد “المولودية“، رغم أنها سجلت بعد متابعة أحد اللاعبين للركلة الضائعة.

وحسب حيمودي، فإن القرار الصحيح الذي كان يفترض بالحكم أن يعلن عنه، ليس احتساب الهدف ولا إلغاء الركلة، وإنما إعادة تنفيذها، وقال في هذا الشأن:”اللقطة التي أثارت جدلا واسعا في مباراة مولودية الجزائر والنادي الصفاقسي، والمتمثلة في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم فيما بعد ركلة حرة غير مباشرة للخصم، لم تكن القرار الصحيح من حكم اللقاء”.

وتابع حيمودي:”في مثل هذه الحالة التحكيمية، بعد دخول لاعبي الفريق المستفيد من ركلة الجزاء إلى منطقة التنفيذ، يعلن الحكم إعادة تنفيذ الركلة، مهما كان مصير الكرة، ولا يحتسب ركلة حرة غير مباشرة لفائدة الخصم، لكن الحكم أخطأ التقدير وحرم المولودية من فرصة تسجيل هدفها الثالث”.