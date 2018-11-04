حيمودي لـ«النهار»: «عبيد شارف أخطأ وعلى الجزائريين دعمه للتألق في مونديال الأندية»

قال إن نقص الخبرة في استعمال تقنية «الفار» في إفريقيا أثّر على القرارات

«ضربتا جزاء الأهلي المصري غير شرعيتين وعلى الحكم الاستفادة من أخطائه»

أكد الحكم الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي، أن ضربتي الجزاء اللتين أعلن عنهما الحكم الجزائري عبيد شارف لصالح الأهلي المصري أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا، لم تكونا صحيحتين على الإطلاق.

واعتبر قراره خاطئا رغم الاعتماد على تقنية التحكيم بالفيدو «الفار»، حيث قال حيمودي في اتصال مع جريدة «النهار» أمس، إن سوء تمركز الحكم وزاوية وقوفه أثرت على قراره في ضربتي الجزاء، وأرجع سبب إصرار عبيد شارف على ضربتي الجزاء إلى أنه كان متوترا في المباراة.

ورجح أن يكون الخطأ في التعامل بين حكام «الفار» والحكم الرئيسي ونقص الخبرة في استعمال التقنية لدى الحكام الأفارقة سببا في القرارات الخاطئة التي أعلن عنها.

داعيا الحكم عبيد شارف إلى مسايرة الانتقادات والاستفادة منها بشكل إيجابي لاستعادة توازنه والتألق في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل، وأيضا لفرض مكانته في مونديال قطر 2022.

كما دعا الجزائرين إلى مساندة عبيد شارف لأن كل حكم معرض للخطأ، وقال أيضا إن قرارات عبيد شارف ستؤثر حتما على مواطنه الحكم غربال الذي سيكون تحت ضغط كبير عند إدارة لقاء تونس ومصر في تصفيات أمم إفريقيا.

كما تحسّر حيمودي الذي شرّف الجزائر في كأس العالم ومونديال الأندية على ما يحدث من تبادل اتهامات في كرة القدم الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن حيمودي يعيش بعيدا عن عالم التحكيم، بعدما أهملت الفاف ومسؤولو الكرة الجزائرية خبرته للاستفادة من خدماته، رفقة بيشاري وعديد الحكام الآخرين لتأطير الصافرة الجزائرية التي تعاني من مشاكل بالجملة في كل مباريات الأسبوع.