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الرياضة

حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس

بقلم محمد لمين صحراوي
حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس
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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، عن تعيين الحكم الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي، مشرفا عاما على التحكيم في تونس.

وكشفت الجامعة التونسية، في بيان لها، بأن المكتب الجامعي في جلسته الأولى المنعقدة اليوم السبت 1 فيفري 2025، قرر تعيين جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن حيمودي. أوكلت له مهمة اقتراح الأعضاء المكونة للإدارة الوطنية للتحكيم وأعضاء اللجان الجهوية وعرضهم على المكتب الجامعي للمصادقة.

وفي سياق متصل، نشرت الجامعة التونسية، لكرة القدم. بالتفصيل السيرة الذاتية وخبرة حيمودي، في مجال التحكيم. وهو الذي شارك في 4 نسخ من منافسة أمم إفريقيا، ومثل الصافرة الإفريقية والجزائرية في مونديال و2014.

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