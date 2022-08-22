حيمودي: “هدفنا تمثيل الصافرة الجزائرية بطاقمي تحكيم في مونديال 2026”

أبرز نائب رئيس لجنة التحكيم الجزائري، جمال حيمودي، الخطوط العريضة لبرنامج لجنة التحكيم، والأهداف المسطرة لمستقبل التحكيم الجزائري.

وصرح حيمودي، لموقع “الفاف”: “أحيي رئيس الفاف على الثقة التي وضعها في شخصي، وفي رشيد مجيبة”.

كما أضاف: “الاستنجاد لأول مرة بخبرة كبيرة ممثلة في ليم كي شونغ، هو سابقة، وإضافة للتحكيم الجزائري، وسيكون معنا على مدار السنة من خلال تكوين الحكام”

وأردف: “نملك برنامج كبير للتحكيم الجزائري خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وسطرنا أهداف على المدى القريب، والطويل”.

وتابع جمال حيمودي: “هدفنا هو الوصول بالتحكيم الجزائري إلى مونديال كأس العالم بأمريكا 2026 بطاقمي تحكيم”.