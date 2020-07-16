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حيمودي: “هذه أصعب مباراة أدرتها في مسيرتي”

الرياضة
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حيمودي: “هذه أصعب مباراة أدرتها في مسيرتي”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الحكم الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي، أن أصعب مباراة أدارها في مشواره التحكيمي، كانت نصف نهائي أبطال إفريقيا 2011.

وصرح حيمودي، لقناة “وان تايم سبورت”، أن المباراة الي جمعت الهلال السوداني، بالترجي التونسي، لحساب نصف نهائي أبطال إفريقيا 2011 كانت الأصعب في مسيرته.

وأوضح الحكم الجزائري: “ما بين شوطي هذه المواجهة، تعرضت للاعتداء من طرف رئيس نادي الهلال السوداني”.

وتابع جمال حيمودي: “رغم هذا الاعتداء كنت صارما، ولم أتراجع عن أي قرار اتخذته، وانتهت المباراة على ما كانت عليه بفوز الترجي”.


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