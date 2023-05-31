حيمودي يؤكد نجاح تجربة تقنية “الفار” في كأس الجمهورية

أكد نائب رئيس لجنة التحكيم، جمال حيمودي، اليوم الأربعاء، نجاح تجربة تقنية “الفار” خلال مبارتي نصف نهائي كأس الجمهورية.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، قدم حيمودي، خلال تقييما مفصلا عن سلك التحكيم، خلال مشاركته في اجتماع المكتب الفيدرالي.

وفيما تعلق بتجربة تقنية “الفار” في مبارتي نصف نهائي كأس الجمهورية، أكد حيمودي، السير الحسن للمبارتين، من الجانب التحكيمي.

كما استعرض نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي، مشاركة الحكام الجزائريين على المستويين القاري، والدولي، على غرار كل من مصطفى غربال، أكرم زرهوني، زكرياء عروي، عمار بلحزوان، وعادل شناوة.