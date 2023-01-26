حيمودي يكشف إمكانية الاعتماد على تقنية “الفار” في البطولة الوطنية

كشف جمال حيمودي مسؤول لجنة التحكيم بالإتحاد الجزائري لكرة القدم أن الحكام الجزائريون يقومون بعمل كبير في الشان.

وقال جمال حيمودي في تصريح له لـ “النهار” اليوم الخميس ” ، الطاقم التحكيمي في الشان قام بعمل كبير، و جيد على طول الخط، مثلا الحكم بن براهم يتكفلّ بشكل جيّد بتقنية الفار”.

كما أضاف حيمودي “يجب على التحكيم الجزائري الحضور في كل منافسة و أكثر من 3 آو 4 حكام”. و عن إمكانية الاعتماد على تقنية الفار في البطولة الوطنية قال “تقنية الفار، في البطولة الوطنية. مستقبلا لا أعد بشيء لكننا نقوم بعمل في هذا الجانب، عملنا شراكة مع شركة ميديا كوم”.

وختم “أود أن أطالب بمساعدة الحكام الشباب، الذي يحتاجون الثقة من الجمهور الجزائري”.