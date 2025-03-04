حين تفسد مواقع التواصل الإجتماعي برمضان فرحتنا ويقتل الرياء والمظاهر أسمى عباداتنا…

عندما دقَّ هلال شهر رمضان أبوابنا فرحاً مستبشراً، كأنَّ البعض طلب منه الوقوف قليلاً قبل الدخول، فشحن هاتفه الجوّال وفتح الكاميرا مع بث مباشر. وخاطبه قائلاً: الآن تستطيع التفضّل، حللتَ أهلاً وسهلاً يا شهر الخير أعادك الله علينا بالخير واليمن والبركات.

حسناً، ماذا في جعبتك يا أشرف الشهور؟ تريّث، ها هو ذا صديقي يسأل عن مائدة اليوم، سألتقط صورة للتحضيرات الأولية لطعام الإفطار. بل سأرسل مشاركة جماعية لمجموعة الأقارب. وبعد ذلك أستقبل وأتبادل التهاني. وأطلّع على أحدث المسلسلات والبرامج التلفزيونية لهذا العام.

آه، لقد نسيت أرجو المعذرة، لقد عقدت العزم أن أتوقف أو أقلل من هذه الماديات والمُلهيات الدنيوية. سأهتم في هذه الأيام بالأمور الروحانية فقط.

إذاً سألتقط صورة معبّرة لسجادة الصلاة ومن زاوية مظلمة قرآني المذهّب. وبلقطة احترافية أخرى كتاب الأدعية وتتوسط صفحاته مسبحتي الفيروزية. هذا والهلال ينظر حزيناً واجماً وهو الذي جاء محملاً بالهدايا والآخر مشغول ولاهٍ عنه.

ما ذكر أعلاه، ليست قصة حزينة تُحكى للأطفال قبل شهر رمضان للعبرة والاتعاظ، بل هي قصة قصيرة للكبار. هي حقيقة لا مجاز مع بالغ الأسف.

هذا الشهر الفضيل يحل علينا في السنة مرة، شهر مبارك أنفاس الصائمين فيه تسبيح ونومهم عبادة. ساعاته أفضل الساعات ولياليه أفضل الليالي، تُغل فيه الشياطين.

لكن تبقى النفس الأمّارة وأدرانها ومنها التعلق الإلكتروني اللامعقول والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة.

هذا الشهر عبارة عن محطة

كلنا يعلم أنَّ هذا الشهر عبارة عن محطة، نكون في رحابها بعد أحد عشر شهراً. وكل المسلمين في العالم هم في ضيافة الرحمن على مائدة عامرة.

وأي مائدة، لن تستطيع أحدث الأجهزة الإلكترونية وأكثر الكاميرات احترافاً ودقة التقاط صورة حقيقية لها. لأنها وببساطة مائدة معنوية بنسمات سماوية مليئة بالعطايا الربانية.

في الحقيقة، نحن طوال العام نوثّق تفاصيل حياتنا اليومية، نجاحاتنا، خيبات أملنا، رحلاتنا الترفيهية. وجمعاتنا مع الأهل والأصدقاء، عن طريق الصور والمنشورات والتغريدات.

كل هذا لا بأس به، فمشاركة الأفراح والأتراح وحب المواساة ومشاركة اللحظات السعيدة والحزينة حرية شخصية. لكن العجب العجاب هو توثيق لحظات المناجاة والأدعية الخاصة مع رب العباد.

إنَّ للصّيام فلسفة عميقة الكثير منّا غافل عنها، فإن لم نستطع الصوم عن هواتفنا وبرامجها ووسائل التواصل الاجتماعي. فأضعف الإيمان أن نجعل منها أكثر جدوى وعمقاً.

لن ندعو هنا إلى وضعها بعيداً عنّا والدخول في صومعة العبادة الفردية، لأن الله سبحانه جعل هذا الشهر كالحج وصلاة العيد والجماعة له مظهر ورمزية للتكافل الاجتماعي والتراحم مع الأقارب والأصدقاء وإن كانت إلكترونياً فقط.

ولكن ليس من الصحيح مشاركة لحظاتنا الإيمانية مع كل من هبّ ودب ونفقد بذلك أجر الإخلاص لحب الظهور والرياء.

لتكن منشوراتنا في هذا الشهر الفضيل أكثر فائدة، كيف نتغيّر في رمضان مثلاً؟ كيف نقلع عن عادات سيئة وسلوكيات خاطئة؟. مشاركة برنامج عبادي أو تربوي أو أخلاقي أو حتى ختمة قرآنية بصورة ميسّرة للأطفال. نشر الأحاديث النبوية وثواب تلاوة القرآن والأدعية الرمضانية التي هي ينبوع عظيم لا ينضب.

وأخيراً، على المؤمن العاقل أن يعي أنه في شهر رمضان هو في سبق إيماني وروحاني وتنموي على كل الأصعدة. وليس في سبق صحفي يتعكّز على الأخبار العاجلة من أرض الحدث.