عين على المجتمع

حين يتحول المال من نعمة إلى نقمة..

يقطع الميراث صلة الرحم.. وتجفى القلوب بين أصحاب الدم الواحد..

هم أبناء بطن واحدة، ينشئون تحت سقف واحد، يجمعهم نفس الفراش ويأكلون من نفس الصحن. ترعاهم أم حنونة وأب قوي يجاهد في سبيل سعادتهم، ثم يشتد عضدهم، يكبرون وتكبر طموحهم. يبلغ الوالدين الكبر فيتوسمون من أولادهم الرحمة في الضعف والوهن. لكن المال يفعل فعلته بالقلوب ويحولها إلى قنابل موقوتة تنتظر رحيل الوالدين، لتنفجر مخلفة ورائها قطيعة وشتات وصراع قد يتوارثه حتى الأجيال..

المال يتحول الى نقمة

أجل إنه “المال” تلك النعمة التي من المفروض أن تكون زينة الحياة الدنيا، حوّلها موت الضمائر وطمس القيم إلى نقمة. وأصبح الأشقاء بسببه في خصام فينعزلون ويبتعدون عن بعض، وأحيانا كثيرة يسوقهم أروقة العدالة. والأمر والأصعب من هذا وذاك هو حين تسول لهم أنفسهم. ويعتدون ويتطاولون على أجساد بعضهم مخلفين ندوب تنزف ألما وجفاء، استلموا لهوى المال، متناسين الدم بعروقهم وشرايينهم. واللقب الذي يربطهم، فكيف بالأخ أن يصبح عدوا لأخيه؟ أين تقوى الله في الرحم؟ أين بر الوالدين الذين كسرت ظهورهم في سبيل أولادهم؟

هو موضع في غاية الخطورة مهما أسلنا الحبر لن ننتهي من وصف وجعه، اردنا ان نسلط الضوء عليه ولول بالشيء القليل. للتذكير فغن الذكرى تنفع المؤمنين، مستدلين في ذلك بعينات من مجتمعنا أبطالها إخوة من بطن واحد:

السيدة نصيرة من عنابة:

أخي استغل غيابي.. أخذ منزل أبي ورماني إلى الشارع رفقة ابني

السيدة نصيرة وكما ذكرت من خلال مكالمتها في المركز، كانت متزوجة وراضية بحياتها، فجأة انقلبت الأوضاع. وعادت إلى بيت أهلها تجر أذيال الخيبة مطلقة، احتضنها والداها بصدر رحب وعاشت معه، تقول أن كل إخوتها وأخواتها متزوجون وكلٌ مستقلٌ بحياته. بعد مدة من الزمن توفي الوالدان، وبقيت هي رفقة ابنها في ذلك المنزل، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض إخوتها. لم يجدوا الفرصة ولا السبب لإخراجها من المنزل. تعرضت لتعقيدات صحية واضطرت إلى التنقل لولاية أخرى من أجل العلاج، كانت تعاني من إعاقة حركية. فاستغل أخوها الأكبر الفرصة ودخل منزل العائلة وغير الأقفال، ولما عادت وجدت الصدمة، لقد قام بكرائها لأشخاص آخرين، فمن هو الأولى بهذا السكن..؟؟. وما زاد من ألمها أنها لم تجد المساندة من باقي إخوتها، ومن عيشة كريمة تحولت إلى متوسلة تحيا حياة مزرية. فما ذنب امرأة لا حول ولا قوة لها؟ وأين قيم والنخوة من كل هذا؟

سهيلة من الشرق:

أفنيت شبابي لأجل أخي ولما كبر تطاول على أملاكي

من جهتها تروي لنا أخرى من شرق البلاد، قصة موجعة حقا، سيدة حملت على عاتقه مسؤولية أخا بعد ان توفي والديهما. اعتبرته ابنها، ورعته برموش أعينها، سهرت وعملت إلى أن وفقها الله وفتح عليها بعمل بسيط، فمشروع في البيت. رويدا رويدا كبر المشروع، لم يأتي النصيب ورضيت بما كتب الله لهان لم تتوانى يوما على رعاية أمانة والديها. فلم يعد لها هم سوى توفير حياة مستقرة لأخيها، فكبر هذا الأخير في العز والدلال. وجد كل شيء متوفراً أمامه على طبق من ذهب، دخل عالم الشغل هو الأخر، وبدأ لعابه يسيل على أملاك أخته. لتوسل له نفسه بأن ينصب على اليد التي سخرها له الله وكانت سببا في رزقه، ويسلبه مبالغ كبيرة. حقا ضربة في مقتل أوجعتها وجعلت القطيعة تحل محلها بينهما بعد أن كان هو العزيز على قلبها.

حليمة من غرب البلاد

زور هويتي ليستحوذ على تركة أبي

هي قصة أبلغ ما يقال عنها أنها ضرب من الخيال، شابة وجدت نفسها أمام العدالة في قضية إسقاط النسب من اخ لها. ادعى أنه الابن الوحيد لأب ترك ثروة طائلة..

كانت رسالة مكتوبة بحروف اليأس وخيانة تعرضت لها صاحبة الرسالة من أخيها الوحيد، تقول: “تزوج أبي أكثر من امرأة. كلهن بعقد شرعي دون وثائق مدنية، ماعدا والدتي التي كان له معها عقد زواج موثق شرعا وقانونا. طلقّ أغلبهن، وترك في عصمته أمي وسيدة أخرى له ابن معها. لنصبح أنا وأخي الوريثين الشرعيين لتركة أبي، حصل بيينا نزاعات كثيرة، وعدم اتفاق، لنجد أنفسنا أمام العدالة لفك النزاع. لكن الأمر الذي لم أحسب له حساب هو أن أجد أخي يرفع ضدي قضية إسقاط نسب، مدعيا أنني لست أخته، ليستولي وحده على تلك الثروة”..

هذا ما أمكنني اقتطاع من الرسالة للحفاظ على سرية بعض التفاصيل، فهل يعقل هذا..؟ هل يعقل أن يزرو الأخ هوية أخته. من أجل شيء سيرحل في آخر المطاف بكفن ليس فيه جيوب.. فهلّا استفتوا إخوة الإيمان، هذا أخوك، وتلك أختك. لا تستسلموا لجنون حب المال، ولا تسمحوا له بأن يفعل فعلته ويهيمن على عقولكم. فمن ذا الذي أنت تنافسه، وتجره إلى المحاكم؟ إنه أخوك، الذي من المفروض أمامه تهون العقارات والأملاك. فهل امتد الجشع إلى قلوبنا وهل أصبح المال هو كل شيء في حياتنا..؟؟ أين الأخوة أين المصالح المشتركة أين التماسك والتعاون أين ما أوصانا به الله في القرآن الكريم؟ أين خوفنا على بعضنا، وأين حبنا للآخرين؟. وأين حق اليتيم؟ إنه حقا مدهش سواد القلوب لأخوين يتشاجران أمام الناس وكأنهم أعداء، وأقول لمن يتشاجر أين الإيمان بالله؟

كلمة في الصميم..

إن من الأمور التي قد تفسد الود بين الأخوة والأخوات هو المال الذي جبلت النفوس على حبه. فاجعله سببا لاجتماعك وقوة علاقتك مع إخوتك وأخواتك، بدلا من أن يفرق بينكما. إذ يندى الجبين ألما حينما يتنازع إخوة على إرث وقد يصل الحال بهم إلى المحاكم..، لذا لابد أن يكون هناك. وضوح شديد في الأمور المالية، وتقسيمها بالرضا كما تنصه عليه الشريعة، فعلاقتك بإخوتك وأخواتك ممتدة. إلى أبنائكم وبناتكم فلا تكن سببا في القطيعة وكن خير قدوة لأبنائك في توثيق الصلة وحسن التواصل وليكن كل أخ مع إخوته. وأخواته عونا لهم على الطاعة والاستقامة والعمل الصالح وقد ضرب القرآن لنا مثلا حسنا بتعاون موسى وهارون عليهما السلام. على الدعوة وتبليغ دين الله، ومن كان مقصرًا فليتدارك تقصيره وليعد النظر في تعامله مع إخوته وأخواته.

من كان له أخ أو أخت ميت فالبر باقي وهم أحوج ما يكونون لدعائك واستغفارك لهم وبذل الصدقة عنهم ووقف الأوقاف عليهم.

دمت في رعاية الله ودامت المحبة بينكم..