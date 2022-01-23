حين ينسحب العمر في صمت

“في زحمة الحياة، فجأة وجدت نفسي بلغت الأربعين من العمر، ثم الخامسة والأربعين، ثم قاربت الخمسين، هذه الأرقام لم أألفها من قبل، وبدأت أشعر بالخوف من سن الستين، لاحظت أن الباعة يقولون لي: “يا حاج” والأولاد يقولون: “يا عم”، ثم صار الشباب في المحلات يعطونني كرسي كي أرتاح،

كانت معاملة مميزة تمييزاً سلبيا ولكنني من جهة أخرى تمعنت في سيرة أفضل الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الوحي ينزل عليه وهو في الأربعين، وحارب الكفار وهو في الرابعة والخمسين واستمر بمحاربتهم لنشر دين الله حتى آخر عمره.

حين ينسحب العمر في صمت

والسيدة خديجة كانت في عز قوتها وهي في سن الأربعين حيث أنجبت أولادها وبناتها بعد هذا العمر، حينها استنتجت أن العمر هو عبارة عن عداد للأيام فقط، وأن العمر الحقيقي هو ما تشعر به أنت في قلبك عن نفسك”.