حين ينسحب العمر في صمت
حين ينسحب العمر في صمت
“في زحمة الحياة، فجأة وجدت نفسي بلغت الأربعين من العمر، ثم الخامسة والأربعين، ثم قاربت الخمسين، هذه الأرقام لم أألفها من قبل، وبدأت أشعر بالخوف من سن الستين، لاحظت أن الباعة يقولون لي: “يا حاج” والأولاد يقولون: “يا عم”، ثم صار الشباب في المحلات يعطونني كرسي كي أرتاح،
كانت معاملة مميزة تمييزاً سلبيا ولكنني من جهة أخرى تمعنت في سيرة أفضل الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ الوحي ينزل عليه وهو في الأربعين، وحارب الكفار وهو في الرابعة والخمسين واستمر بمحاربتهم لنشر دين الله حتى آخر عمره.
حين ينسحب العمر في صمت
والسيدة خديجة كانت في عز قوتها وهي في سن الأربعين حيث أنجبت أولادها وبناتها بعد هذا العمر، حينها استنتجت أن العمر هو عبارة عن عداد للأيام فقط، وأن العمر الحقيقي هو ما تشعر به أنت في قلبك عن نفسك”.
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أصدقاء الصفحة هنا سأتدخل بهذا الرأي البسيط:
إن الشعور بالرضى والسعادة هو أمر بيدك أنت لا بيد عداد الأيام، لذلك عندما تصل لهذا العمر، فأنت في بداية طور جديد من أطوار الشباب، ابدأ بحفظ القرآن لأنك في قمة شبابك واجتماع قدراتك، حافظ على السنن، صم ثلاثة أيام في الشهر تطوعا إن استطعت، اجعل لك خلوة في جوف الليل بربك والناس نيام، ضع لك بصمة في دروب الخير ليبقى اسمك، واترك أثرا ليحيى ذكرك، فلا شيء يستحق الحزن والندم في حياتك، سوى تقصيرك في جنب الله، أفرح أنك بقيت على قيد الحياة يومًا حديدا، ففي هذا اليوم ستقيم صلوات وتزرع حسنات، وتقدم صدقات، وتجتهد لتحقيق الذات، فأنت الرابح الفائز، فاغتنم كل دقيقة فإنها لن تعود، فالله الله في حسن استثمار ما تبقى من أعمارنا.
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