حيوانات تجمدت وحركة الطيران توقفت.. عاصفة ثلجية قوية تضرب تركيا

تسببت عاصفة ثلجية قوية ضربت تركيا إلى تعطّل الحياة وإغلاق عدد كبير من الشوارع، كما توقفت الرحلات الجوية بشكل تام.

وفي اسطنبول، غطت الثلوج الكثيفة المطار، وهو من أزحم مطارات العالم، حيث كست المدارج والطائرات.

وتسببت العاصفة الثلجية أمس الاثنين بإغلاق مطار إسطنبول للمرة الأولى منذ أن حل مكان مطار أتاتورك القديم. كمركز جديد للخطوط الجوية التركية في العام 2019.

وقد ألغيت رحلات الطيران بسبب سوء أحوال الطقس في إسطنبول وأثينا. وتم إجلاء آلاف من طريق سريع إلى مطار المدينة بعد العاصفة الثلجية الشديدة.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المسافرين في صالات مطار إسطنبول يفترشون الأرض. وبعضهم نيام مع تعطل رحلاتهم نتيجة الأحوال الجوية.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من الحمير في شوارع إحدى المحافظات بتركيا.

وشوهد في الفيديو الحمير وهي تقف في حالة تجمد وتغطيها الثلوج بشكل كامل فيما اكتست الأرض حولها باللون الأبيض.

من جانبه، أعلن والي المدينة علي يرلي قايا حظر خروج السيارات الخاصة للشوارع وحظر رحلات الباصات من إسطنبول إلى خارجها.

وأمضى الآلاف ليلتهم في سياراتهم مع إغلاق عدد كبير من شوارع إسطنبول جراء تراكم الثلوج. فيما فتحت عدد من المساجد أبوابها لاستقبال العالقين.

وأعلنت مديرية الأرصاد الجوية التركية أمس الثلاثاء أن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في البلاد بلغت 30.9 تحت الصفر. بقضاء غورون في ولاية سيواس وسط البلاد.

ووفق بيان المديرية، تم تسجيل أدنى درجة في قرية غوبك أوران خلال الساعات الـ24 الماضية. ويليها قضاء غيريدا بولاية بولو؛ حيث تدنت الحرارة فيها إلى 29.6 درجة تحت الصفر، ثم قضاء دورت ديوان بالولاية نفسها.