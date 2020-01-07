حيوانات تستنجد بالبشر في حرائق استراليا

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لحيوانات إستنجدت بالبشر لإنقاذها من الحرائق الضخمة التي إندلعت في استراليا.

وأظهرت الصور شدة المعاناة التي أصابت العديد من الحيوانات بغابات أستراليا، نتيجة هذه الحرائق.

فيما عرضت فيديوهات مروعة لوكالات دولية، حجم المعاناة التي أدت بالعديد من الحيوانات إلى الإستنجاد بالبشر لإنقاذها.

هذا و أعلن رئيس الوزراء الأسترالى،سكوت موريسون،يوم السبت، إستدعاء نحو ثلاثة آلاف عنصر من جنود الاحتياط فى الجيش، لمواجهة إنتشار حرائق الغابات فى مناطق متفرقة من البلاد.