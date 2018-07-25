حي أولاد يحي 2 بالبيض يفتقر لأبسط ضروريات الحياة

يعرف حي أولاد يحي رقم 2 بولاية البيض حالة من العزلة والتهميش، جراء إنعدام المرافق الضرورية للحياة.

ويشهد الحي الذي تجاوز عمره العشرين سنة من الوجود، غير أن واقعه ظل في مشاهد القرن الماضي المفتقر لأبسط متطلبات الحياة.

حيث لاتوجد تهيئة ولا طرقات ولا إنارة، ولا حتى قنوات للصرف الصحي المهددة للصحة العمومية.

والأخطار البيئية التي ترجمها سكان ذات الحي.

ويناشد سكان الحي الذين غالبيتهم من متوسطي الدخل والفقراء، السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية بالتدخل وتوفير النقائص التي تعرفها المنطقة.