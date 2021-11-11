حي العصافير برايس حميدو..هنا وقعت الكـ.ـارثة التي راح ضحيتها 3 شباب

دخلت كاميرا النهار صباح اليوم الخميس، إلى المنزل الذي وقع فيه الكارثة برايس حميدو.

أين نقلت كاميرا النهار المشاهد من داخل البيت القصديري بحي العصافير الذي بعد انجراف التربة عليه ووفاة 3 أشخاص.

هذا وكانت مصالح الحماية المدنية قد أكدت خبر وفاة الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخل البيت.

بالمقابل الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة صباح، نتيجة انزلاق التربة وارتفاع منسوب المياه.

كما أن المشاهد في الفيديو المرفق توثق حجم الكارثة التي توفي على خلفيتها 3 شباب في عمر الزهور.

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أدى تراكم المياه، صبيحة اليوم الخميس، إلى غلق طريق دالي ابراهيم- بن عكنون، بالتحديد أمام ملعب 5 جويلية. كما جاء تراكم المياه بسبب الأمطار الجد معتبرة التي شهدتها العاصمة وضواحيها هذا الأسبوع.

وشهد المحور المؤدي الى ملعب 5 جويلية غلق كلي من طرف السلطات المعنية، أمام السائقين. الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة المرور وتعطل الموظفين عن عملهم.

في حادث آخر، وبسبب الأمطار، شهدت بلدية بوزريعة في العاصمة، سقوط عمود كهربائي و غلق الطريق. حيث وقع الحادث بالتحديد في المنطقة المسماة “سيلاست”، التي شهدت تراكم للمياه.