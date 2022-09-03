حي العقيد محمد شعباني “عدل 3746 مسكن دويرة” يحتجون على إنقطاع المياه

إحتج سكان حي العقيد محمد شعباني (عدل 3746 مسكن دويرة) على انقطاع المياه الصالحة للشرب لقرابة 5 أيام كاملة. خاصة مع فصل الصيف، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية.

واحتج العديد من مواطني حي عدل 3746 بالدويرة، على انعدام المياه الصالحة للشرب، في بعض العمارات على عكس العمارات الأخرى التي تصلها المياه وفق البرنامج الجديد المسطر.

كما أبدى هؤلاء استيائهم العميق من استمرار معاناتهم اليومية، والتي تعود إلى بداية موسم الصيف، كما اتهم القاطنين بالتجمعات السكنية المتواجدة هناك، والتي تحصي قرابة 4000 ساكن، التمييز الذي يعانون منه من طرف القائمين على الجزائرية للمياه من دون أسباب واقيعة وعكس أحياء أخرى التي لا تعرف هذه المشكلة بتاتا.