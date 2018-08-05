حي جمال مراح ببريكة يفتقد لأبسط متطلبات الحياة

يعيش سكان حي جمال مراح، ببلدية بريكة ولاية باتنة، على وقع عدة نقائص تخص ضروريات الحياة.

ويفتقر الحي مند قرابة 14 سنة لأهم ضروريات العيش، في صورة غياب الماء الشروب، و إنعدام غاز المدينة

ناهيك عن نقص فادح بشبكة قنوات الصرف الصحي، وغياب الإنارة العمومية ، وعدم توفر النقل في ظل عدم وجود طريق معبدة

هذه المشاكل وغيرها، أثرت على سكان الحي، بشكل كبير ومباشر وجعلتهم يعيشون حياة مُعدمة حسب تعبير العديد منهم،

وعبر العديد منهم على سياسة التهميش و الوعود الكاذبة، رغم تقديمهم لوابل من الشكاوى منذ عدة سنوات

غير أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، و بقيت معاناتهم متواصلة.