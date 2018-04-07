يقترب الناخب الوطني الأسبق البوسني وحيد حاليلوزيتش من العودة للإشراف على أحد منتخبات شمال إفريقيا بعد نهائيات كأس العالم القادمة.

ونشرت صحيف “صوت الأمة” المصرية مقالا مفاده أن حاليلوزيتش قريب من تدريب الفراعنة لخلافة الأرجنتيني “هيكتور كوبر”.

كما رصد المصدر أسماء أخرى من بينها مدرب المغرب هيرفي رونار والتي تقترب من تولي المنصب بتأكيد من رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة.

يذكر أن حاليلوزيتش كان قد أشرف على أفضل إنجاز للخضر خلال مشاركاته في المونديال بعد التأهل للدور الـ16 في كأس العالم 2014 بالبرازيل.