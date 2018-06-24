حَرب مُرتقبة بين لقجع وزطشي لهذا السبب !

تشير العديد من المُعطيات لحرب وشيكة بين رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي ونظيره رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع.

بعد تصريحات الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم، اليوم الأحد، بأنه يستهدف التعاقد مع الناخب المغربي الحَالي هيرفي رونار.

في وقت كشَف فيه الإعلام المغربي عن رغبة شديدة لدى لقجع في التجديد للثعلب بعد إقتناعه بمردود أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2018.

ما يُرشح تكرار السيناريو المَاضي لحرب التصريحات بين رئيس الفاف السابق محمد روراوة ولقجع، والتي وصل صداها للإتحاد الإفريقي للعبة.