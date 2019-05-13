حُلم بن رحمة في مهب الريح

أصبحت آمال الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة شبه مُنعدمة للحاق بموعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام بمصر صيفا.

وأشار الموقع الرسمي لـ”برينتفورد” بأن الجناح الطائر لم يعد لحد الساعة للأراضي الإنجليزية، كونه يخضع لعلاج مُكثف بمدينة “باريس” الفرنسية.

وتعرض المُتألق في “الشامبين شيب” لإصابة خطيرة في الكاحل، أجبرته على ختم موسمه بشكل مُبكر، في سيناريو مؤسف بالنسبة له.

يُذكر بأن لاعب “شاتورو” السابق، إسترجع مكانته مع “الخضر”، خلال التربص الأخير، وتحصل على ثقة الناخب الوطني، جمال بلماضي.

لتأتي الإصابة في وقت غير مُناسب وتخلط جميع حساباته.