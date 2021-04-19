حُلم محرز بالتتويج بدوري أبطال أوروبا قد يتبخر !

قد يتبخر حُلم التتويج بمُنافسة دوري أبطال أوروبا بالنسبة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

صحيفة “دايلي ميل” البريطانية كشفت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الإثنين للرد على إنشاء مُنافسة دوري السوبر الأوروبي.

ذات المصدر أضاف أن “اليويفا” قرر إلغاء مُنافستي دوري أبطال أوروبا وكأس الدوري الأوروبي الى غاية معرفة تطورات الأمور.

يُذكر أن مانشستر سيتي تأهل للدور نصف النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا وإلغاء المنافسة قد يُشكل ضربة قاسية لأحلامه.