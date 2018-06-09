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حُلم محرز سيتحقق بعد نهاية عُطلته الصيفية

الرياضة
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حُلم محرز سيتحقق بعد نهاية عُطلته الصيفية
بقلم إسماعيل عشاش

أصبح إنتقال الدولي الجزائري، رياض محرز للكبير، “مانشستر سيتي”، قضية وقت فقط، حسب تأكيدات جريدة “الميرور” البريطانية، صبيحة اليوم السبت.

وأشارت بأن الجناح الطائر سيُحقق حلمه بالإنتقال لـ”السيتيزنس” مُباشرة بعد نهاية عُطلته الصيفية، خاصة وان مُفاوضات شراء عقده تتقدم سريعا.

هذا، وإتفقت جميع وسائل الإعلام في إنجلترا على أن بطل “البريمير ليغ”، سيحسم صفقة اليساري الساحر مُقابل 82 مليون قريبا.

يُذكر بأن إبن “سارسال” كان على بعد خطوات من اللعب تحت إشراف “غوارديولا” الشتاء الماضي، قبل قيام “ليستر” بإلغاء الصفقة.

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