حُلم نهائي دوري الأبطال بين “أجاكس” و”توتنهام”

ستتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى ملعب “يوهان كرويف آرينا” أين يستضيف “أجاكس” نادي “توتنهام” في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

“أجاكس” الذي تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لصفر، يريد تكرار الأمر والتأهل للنهائي.

حيث تمكن الفريق الهولندي من الاطاحة بكبار القارة الأوروبية بداية من حامل اللقب “ريال مدريد” والعنيد “جوفنتوس” ويريد إنهاء الأمر والتأهل على حساب “توتنهام”.

من جهة أخرى، يريد “توتنهام” قلب الطاولة على الفريق الهولندي مثلما فعل “ليفربول” أمام “برشلونة”، غير أن المهمة لن تكون سهلة على أشبال المدرب “بوكيتينيو” الذي يريد تحقيق إنجاز تاريخي للنادي الإنجليزي.

يذكر أن “ليفربول” أول المتأهلين لنهائي “مدريد 2019” بعد أن أقصى “برشلونة” أمس الثلاثاء.