خائفة من الرسوب والكسر بخاطر أمي المطلقة حديثا

سيدتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا فتاة مجروحة الله وحده أعلم بما أحياه من تأنيب ضمير، فحياتي ومستقبلي على حافة الضياع وخافق أمي المنكسر بين يداي. ينتظر أن أكون له جابرة.

خائفة من الرسوب والكسر بخاطر أمي المطلقة حديثا

لا أخفيك سيدتي أنني عشت فترة من الإنكسار والغبن. بسبب عديد المشاكل العائلية، فوالدتي لم تكن أبدا على وفاق مع والدي، وكانت المشاكل والصراعات المحتدمة عنوان حياتنا لسنوات، ولكن السنة الأخيرة عرفت شرخا كبيرا في العلاقة التي جمعت بين من وهباني الحياة، ولأجل ذلك كنت وبكثير من القناعة أهمل دراستي،

فلم يكن في وسعي التركيز في تلك الأجحواء المحتدمة، كما لم يكن بوسعي إلا أن اثبث وجودي بتحصيل السيء. من النقاط محاولة إستجداء إهتمام والداي في غمرة صراعاتهما حتى يلتفتا إليّ قليلا، لكنني سيدتي للأسف فشلت في أن أذكرهما بأنني فلذة كبدهما ومن أنه ومن حقي أن لا أحيا على ضوء الحزن والغبن بسببهما.

خائفة من الرسوب والكسر بخاطر أمي

حلت نهاية السنة الدراسية، وحل معها الكثير من النقاط السيئة التي لا تبشّر بنجاحي، وما زاد الطين بلة أن والدتي منيت بالطلاق من والدي ونحن الآن في بيت جدي لأمي، وكمحاولة منها لتلطيف الأجواء أخبرتني أمي أن عزاءها الوحيد سيكون إنتقالي إلى السنة الموالية ومن أنها لن ترجو غير ذلك جبرا لقلبها المكلوم.

أنا اليوم أحيا ندم إستهتاري، وأرى أن إنهيار والدتي سيكون على يدي، فأنا من تهاونت لدرجة أنني سأكون في مصاف الراسبين، فما السبيل سيدتي حتى لا يكون المهانة عنوان ما بقي من حياة أمي؟

التائهة نورسين من بجاية.

الرد:

لا يدفع ثمن الطلقا سوى الأبناء. الذين يقفون موقف الحائر في حياتهم بين حبهم للأب وتبجيلهم للأم، وللأسف بنيتي لم يسق عليك الشقاق. الذي كان بين والديك سوى بالموت البطيء نفسيا وحتى مستقبليا.

خائفة من الرسوب والكسر بخاطر أمي

أدرك حجم ما كنت تكابدينه من همّ، لكنني أعيب عليك ما ‘نتهجته من إستهتار وتهاون في دراستك ما إنجرّ عنه اليوم رسوبك، هذا الرسوب الذي لو كان قد كلل بالنجاح والإنتقال. لكان بمثابة طوق النجاة بالنسبة لنفسية أمك المنهارة.

أحسّ بالشجن الذي يعتصر فؤادك ولست أرى من حل سوى أن تبادري بمصارحة أمك بالحقيقة، فظهور النتائج على الأبواب ولا يجوز لك أن تبقيها متوسمة كل الخير لتجد نفسها تحيا صدمة ما بعدها صدمة. حدثيها أنك فعلت المستحيل، ومن أنك لم تتمكني من التحلي بالمسؤولية تجاه ما كنت تحيينه. من جوّ محتدم ومكهرب من المؤكّد أنها ستحزن لبرهة،

خائفة من الرسوب والكسر بخاطر أمي

لكن تأكدي من أنها ستتفهم الأمر. وستكون على يقين أن ما عشته لم يكن ليزيدك تحفيزا أو حبا في الدراسة. وحتى على الأقل تلملمي أشلاء قلبها المجروح عديها بأن القادم أجمل وأحلى، ومن أنك ستكونين في مصاف المتوفقين والناجحين الموسم المقبل، ومن أنك ستكونين في المستوى المطلوب لك ولها وحتى لأبيك. سامحه الله الذي إختار أن يفوز بحريته ويتنصل من مسؤولياته. بعد أن أغرقك أ،ت ووالدتك بكثير من الغبن والمهانة.

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