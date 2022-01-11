خائفة من لقب عانس وخجلي يضيع مني الفرص

أنا سيدة على عتبه الأربعين لكن بالرغم من ذلك لا أتمتع بشخصية قوية علاقاتي محصورة جدا، ولست اجتماعية فحياتي أقضيها بين العمل والبيت فقط ولكن أحمد الله على سمعتي الطيبة وعلى حب أهلي لي هذا ما يجعل حياتي ظاهريا تبدو مثالية،

خائفة من لقب عانس وخجلي يضيع مني الفرص

فأنا سيدتي خجولة جدا وكلما حدثني أحدهم عن الزواج أو أن يعرض عليّ خطيب أخجل وأبدأ بالتظاهر بأنني مرتاحة هكذا وتذهب الفرص هكذا وبدون فائدة.

أختكم اسمهان

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

حبيبتي في البداية أتمنى من الله أن يوفقك في الحياة لمرضاته،حيث نعلم جميعا أن مشكلة العنوسة تؤرق الكثير من الفتيات ولكن علينا كذلك أن نعلم أيضا أن هذا رزق من الله تعالى وهو ما ضمنه لنا في أكثر من آية فلا تخافي على تأخر نصيبك لأنه آت لا محال إليك فلا تستعجلي ،

وكذلك علينا هنا أن نفرق بين الخجل والحياء، لأن الحياء هو يعتبر ثوب الفتيات العفيفات، ولا يجب أن تخلعه المرأة بأي حال من الأحوال، لكن الخجل الذي يحرمنا حقنا في الحياة فهذا يسمى عقدة ويجب علينا التخلص منها، فماذا ينقصك حتى لا تمنحي لنفسك الفرص؟

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